Глава РФПИ оценил состояние российской экономики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе выступления на Future Minerals Forum заявил, что российская экономика находится в хорошем состоянии, в 2025 году может вырасти на 2-2,5%. Его слова приводит ТАСС.

«Российская экономика в хорошем состоянии, ожидается рост по итогам 2024 года на 4%», — сказал он.

В то время как в Европе был показан 1% или менее того. По его словам, Европа страдает, не получая российский газ.

«Если в целом смотреть на попытки ограничить российскую экономику — рост в 4% выглядит не так уж плохо», — добавил он.

В первой половине января кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2025 году очень вероятны форс-мажоры в российской экономике, так как уровень мировой экономической и политической неопределенности растет.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.