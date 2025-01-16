В РФ могут закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь

Путин поручил закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь

Президент России Владимир Путин по итогам форума ВТБ «Россия зовет!» призвал закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, к 15 июля власти должны законодательно закрепить «налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни».

Отмечается, что речь идет также о долгосрочных договорах страхования жизни в пределах размера налогового вычета.

До этого юрист, руководитель Юридического бюро «Датаева и партнеры» Карина Датаева рассказала «Газете.Ru», что налоговая система ежегодно претерпевает изменения с учетом новых экономических реалий и вызовов.

Одним из ключевых элементов налоговой реформы станет переход НДФЛ на прогрессивную шкалу ставок.

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