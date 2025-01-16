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В РФ могут закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь

Путин поручил закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин по итогам форума ВТБ «Россия зовет!» призвал закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, к 15 июля власти должны законодательно закрепить «налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни».

Отмечается, что речь идет также о долгосрочных договорах страхования жизни в пределах размера налогового вычета.

До этого юрист, руководитель Юридического бюро «Датаева и партнеры» Карина Датаева рассказала «Газете.Ru», что налоговая система ежегодно претерпевает изменения с учетом новых экономических реалий и вызовов.

Одним из ключевых элементов налоговой реформы станет переход НДФЛ на прогрессивную шкалу ставок.

Ранее финансовый аналитик объяснил, почему индексации пенсий в 2025 году будет недостаточно.

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