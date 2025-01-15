Финансовый аналитик объяснил, почему индексации пенсий в 2025 году будет недостаточно

Повышение инфляции отразится на индексации пенсии в 2025 году, и индексации на 7,3%, которая произошла с 1 января, недостаточно, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Вадим Тихонов, аналитик финансового маркетплейса Банки.ру.

В конце октября Центральный Банк РФ изменил прогноз инфляции на 2024 год — с 6,5-7 до 8-8,5%. По оценке на 23 декабря, фактическая годовая инфляция составила 9,7%.

«Рост ключевой ставки и ужесточение условий кредитования не повлияют на такие факторы в российской экономике, как уровень безработицы или торговый баланс, то есть не воздействуют на курс рубля напрямую. При этом в расчет общей инфляции на 2025 год входят сотни товарных позиций — от товаров повседневного спроса до премиальных. Наиболее важные для пенсионеров — продукты, лекарства и ЖКХ», — объяснил он.

В ноябре годовая инфляция на услуги выросла на 11,4% — по данным Росстата. Стоимость продовольственных товаров выросла на 9,8%. Хлебобулочные изделия подорожали на 12,4%, овощи и фрукты — на 18,7%, а сливочное масло в магазинах стало дороже на 38%.

Также с 1 июля 2025 года планируется увеличение стоимости коммунальных услуг — на 11,9% в среднем.

«Так как в расчет общей инфляции на 2025 год входят от 100 товарных позиций, предложенный процент индексации пенсии не спасет ситуацию. Быстрее инфляции, по нашим прогнозам, будут расти, например, цены в аптеке», — заявил эксперт.

В первом квартале 2025 года индексация социальных пенсий составит 14,75%. Повышение связано с ростом прожиточного минимума на 14,8%.

По итогам индексации средняя сумма вырастет до 15,5 тысячи рублей ежемесячно. Минимальная сумма выплаты для неработающих россиян на пенсии составит 8 823,68 рубля.

Изменения коснутся людей, которым не хватило трудового стажа для выплат страховой пенсии, россиян с ограниченными возможностями, не имеющих кормильца и тех, кто не набрал необходимого количества пенсионных баллов.

В 2026 и 2027 годах запланирована двойная индексация пенсий. Она предполагает бюджетное финансирование в объеме 177,03 млрд рублей и 260 млрд рублей — в 2026 и в 2027 годах соответственно.

«В первом случае увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат, связанных с ней, будет проводиться в два этапа: на 4% — с 1 февраля, в соответствии с прогнозируемой инфляцией, на 2,8% — с 1 апреля, в соответствии с увеличением доходов Социального фонда. В 2027 году россияне получат пенсию уже с учетом индексации за 2025-2027 гг. Корректировки пенсий работающих пенсионеров и накопительных пенсий в ближайшие три года не планируются», — подчеркнул он.

Рабочая пенсия предназначена для граждан со страховым стажем от 5 лет. Сегодня, по информации Росстата, в стране работает каждый шестой пенсионер, а индексация таких пенсий в условиях дефицита кадров — мотивирует россиян в возрасте. Нововведение коснется более 7,8 миллиона человек, продолжающих работать.

«Как только человек увольняется, он получает перерасчет страховой части пенсии. В этом случае в расчет берутся все дополнительные выплаты и надбавки. Пенсия индексируется автоматически 1-го числа каждого месяца», — резюмировал эксперт.

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