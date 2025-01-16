Стало известно, какие новые налоги ждут россиян в 2025 году

Налоговая система ежегодно претерпевает изменения с учетом новых экономических реалий и вызовов. Какие изменения в налоговой системе ожидают россиян в наступившем 2025 году, «Газете.Ru» рассказала Карина Датаева, юрист, руководитель Юридического бюро «Датаева и партнеры».

«Возглавляет данный список новый в России туристический налог, введенный с целью поддержки инфраструктуры и сохранения культурного наследия. Уплата этого сбора ляжет на плечи всех владельцев гостиниц, хостелов и иных подобных помещений, которые включены в специальный реестр средств размещения. Размер туристического налога будет определяться муниципалитетами регионов самостоятельно. Известно, что на 2025 год максимальная ставка составляет всего 1%», — отметила она.

Одним из ключевых элементов налоговой реформы станет переход НДФЛ на прогрессивную шкалу ставок.

«Ранее ставки по данному виду налога равнялись 13% и 15%. Сегодня ситуация стала кардинально иной, и, к примеру, для ставки в 15% планка доходной части снизилась с 5 до 2,4 млн рублей. Теперь такая ставка установлена для тех, кто заработал за год от 2,4 до 5 млн рублей. Соответственно доходы выше подпадают под иные ставки: от 5 до 20 млн рублей в год — 18%, от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей в год — 22%. Если же доход гражданина за год менее 2,4 млн рублей, ставка будет минимальной и составит 13%. Отмечу, что платить налог по повышенным ставках предстоит не со всей суммы дохода, а лишь с суммы, которая превысит порог, предусмотренный для конкретной ставки. Льготы предусмотрены для участников СВО и работников, занятых в условиях Крайнего Севера и на территориях, приравненных к нему. Для них сохранятся ставки, равные 13% и 15% для доходов в пределах 5 млн рублей», — рассказала эксперт.

Кроме вышеперечисленного, предлагается для населения новый режим — АвтоУСН. Условия перехода: не более 5 сотрудников, доход за год не выше 60 млн рублей, выплата заработной платы только безналичным способом, а также остаточная стоимость основных средств, которая не должна превышать 150 млн рублей.

«Главными преимуществами экспериментального спецрежима станет автоматическая система расчета налогов и частичная отмена отчетности. С 1 января 2025 года на данном режиме доступен выбор объекта: «доходы» со ставкой 8%, либо «доходы минус расходы» со ставкой 20%», — заявила юрист.

Налогоплательщики, применяющие УСН, в новом году также столкнутся с изменениями.

«Если их доходы за календарный год больше 60 млн рублей, они станут плательщиками НДС. При этом существует вариант уплаты НДС по пониженным ставкам в размере 5% и 7% без сохранения права на вычет», — отметила эксперт.

Нельзя не отметить повышение ставки по налогу на прибыль организаций. Теперь она выросла до 25%, вместо 20%.

«Введение новых налогов и прогрессивных ставок является важным инструментом государственной политики, направленным на достижение социальной справедливости и экономической стабильности. Поэтому полагаю, что внедрение данных налоговых реформ способствует не только пополнению бюджета, но и созданию условий для устойчивого развития общества», — резюмировала юрист.

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