Эксперт объяснил, может ли Россия поставить газ в Приднестровье

Энергетик Гривач: РФ может поставить газ в Приднестровье только через Украину

Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Приднестровья Вадима Красносельского о том, что Россия в скором времени подаст газ в непризнанную республику. По словам эксперта, осуществить такую поставку можно только через территорию Украины — либо по традиционному северному маршруту (по основной украинской ГТС), либо через южное направление.

«На южном направлении украинский коридор задействован минимально, но все равно без готовности Украины пропустить этот газ схема также не может работать. Должны быть и политические, и технические решения со стороны Украины и Молдавии для того, чтобы эти поставки стали возможными», — сказал Гривач.

Остается лишь наблюдать, насколько Украина и Молдавия готовы выполнять необходимые действия, чтобы ликвидировать гуманитарную катастрофу, добавил он.

15 января Красносельский заявил, что Россия поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.