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Названы условия для привлечения западных партнеров на российский рынок

Инвестор Роджерс назвал условия для большого бума на российском рынке
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Depositphotos

Существенное повышение интереса к российскому рынку со стороны западных инвесторов произойдет при завершении военных действий и снятии санкций. Такое мнение в разговоре с интернет-изданием РБК высказал американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс, известный своими инвестициями в Россию.

«Вам следует вложить много денег в российский рынок в случае, если наступит мир и будут сняты санкции», — сказал Роджерс, комментируя перспективы индекса Мосбиржи. Также он добавил, что в таком случае инвесторов ждет большой бум.

Как отметил Роджерс, он не избавлялся от своих российских активов и даже планирует нарастить имеющиеся у него позиции, если получит к ним доступ. Он уточнил, что купил бы еще больше ценных бумаг «Аэрофлота» и приобрел бы акции Московской биржи.

В первой половине декабря заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что иностранные инвесторы вернутся на российский финансовый рынок уже в 2025 году «из-за жадности».

Ранее стало известно, зачем иностранцы продолжают инвестировать в российские компании.

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