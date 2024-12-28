Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 2800 пунктов впервые с 16 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 22:56 мск, индекс Мосбиржи на вечерней сессии рос на 1,56%, до 2800,5 пункта. К 23:00 мск индекс торговой площадки находился на уровне 2800,72 пункта (+1,57%).

В конце ноября индекс Мосбиржи опускался ниже 2430 пунктов впервые с начала 2023 года.

В середине декабря председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков заявлял, что площадка рассматривает вероятность запуска фьючерса на криптовалюту. По его словам, планы могут реализовать, если в российском правовом поле начнется хождение этой валюты и расчеты в ней. Сейчас, по словам председателя правления торговой площадки, «делать что-то с криптовалютой» — преждевременно.

Ранее Лондонская фондовая биржа столкнулась с рекордным исходом компаний.