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Раскрыто, что Мосбиржа планирует делать при легализации криптовалюты

Мосбиржа может запустить фьючерсы на криптовалюты при их легализации в России

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Shutterstock

Московская биржа рассматривает вероятность запуска фьючерса на криптовалюту, сказал председатель правления биржи Виктор Жидков, пишет агентство ТАСС.

По его словам, планы могут реализовать, если в российском правовом поле начнется хождение этой валюты и расчеты в ней. Сейчас, по словам председателя правления торговой площадки, «делать что-то с криптовалютой» — преждевременно. Тем не менее, отметил Жидков, нельзя и игнорировать процессы, связанные с цифровой валютой.

В четверг управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил, что торговая площадка запустит фьючерс на ключевую ставку Центробанка.

На этой неделе управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева рассказала, что торговая площадка до июля 2025 года запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок. По ее словам, эти инструменты станут продолжением линейки срочных контрактов на товары, из которых одним из последних был запущен фьючерс на какао — он вызвал большой интерес у инвесторов.

Ранее была названа оптимальная доля сбережений в валюте.

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