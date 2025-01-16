Газпром хочет ликвидировать представительства в двух странах

Совет директоров Газпрома обсудит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

Совет директоров российской энергетической компании «Газпром» 28 января поднимет обсуждение вопроса ликвидации представительств предприятия в бельгийском городе Брюссель и японской столице Токио, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <…> О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе. О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Японии в г. Токио», — сказано в сообщении.

На этой неделе стало известно, что «Газпром» планирует массовые увольнения в центральном аппарате компании.

В понедельник зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов в интервью журналу Forbes сообщил, что письмо с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы корпорации Алексея Миллера об увольнении сотрудников настоящее.

Ранее стало известно, что «Газпром» обновил рекорд поставок газа россиянам.