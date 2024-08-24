«Газпром» обновил рекорд поставок газа россиянам

«Газпром» обновил исторический максимум для августа по суточным поставкам газа российским потребителям. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

Рекорд был зафиксирован 22 августа. В этот день объем подачи населению из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России составил 700,4 млн кубов.

Показатель совпадает с рекордом, зафиксированным месяцем ранее. Так, 17 июля суточные поставки газа россиянам составили те же 700,4 млн кубов.

Более того, установленный на текущей неделе рекорд стал для «Газпрома» уже 14-м с начала лета.

«Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища», — подчеркнули в холдинге.

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