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Московские курьеры могут начать зарабатывать 300 тыс. рублей в месяц

«Ъ»: московские курьеры могут начать зарабатывать 300 тыс. рублей в месяц

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс. рублей в месяц на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что только в Москве и Подмосковье открыто не менее 15 тыс. вакансий для курьеров на предновогодние заказы. При этом почти половина работодателей готова платить курьерам от 200 тыс. рублей в месяц, а соискателям с водительскими правами обещают 360 тыс. руб. за работу курьером, причем на корпоративном автомобиле.

«Условно, «Яндекс», Ozon, «Самокат» довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет. Ресурса на доставку всех отправлений в последние недели декабря не хватит у любой компании», — рассказал руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

До этого курьеры в России превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников». За период с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц. К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и ИТ-специалистов.

Ранее HH.ru назвал компании с самой высокой зарплатой курьеров.

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