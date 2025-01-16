Аудиторы вернули в российский бюджет рекордную сумму

Счетная палата в 2024 году вернула в бюджет почти 94 млрд рублей

Российская Счетная палата по итогам 2024 года вернула в бюджет почти 94 млрд рублей, что стало рекордным показателем для ведомства, сообщил глава этого государственного органа аудита Борис Ковальчук.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя — мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — объявил глава этой структуры, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций.

Во второй половине декабря глава аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов сообщил, что планируется провести новую проверку по вопросам реализации национальных проектов и на основе результатов подготовит доклад для президента РФ и правительства.

Летом Счетная палата России пришла к выводу, что государственные меры по привлечению инвестиций недостаточны. Аудиторы отметили, что в федеральном законодательстве нет такого понятия как «инструмент стимулирования инвестиционной активности», что не позволяет полноценно запускать меры государственной поддержки. Кроме того, не имеется целевых показателей эффективности таких мер.

Ранее Счетная палата выяснила, в больницах каких регионов слишком много управленцев.