Счетная палата выяснила, в больницах каких регионов слишком много управленцев

Более трети российских регионов имеют избыточное число административного персонала в своих медицинских учреждениях. Об этом со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ пишут «Ведомости».

В 2023 году в среднем по стране доля административно-управленческого персонала в больницах и поликлиниках составляла 31,9%. При этом в 36 субъектах федерации этот уровень заметно превышен. Рекордсменом стала Сахалинская область (61,1% управленцев), Ханты-Мансийский автономный округ (41,6%), Курганская область (35,1%) и Хабаровский край (34,9%).

К административным должностям Счетная палата относит руководителей медицинских учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений (кроме практикующих врачей) и т.д.

Аудиторы Счетной палаты полагают, что значительное число управленческого персонала свидетельствует о наличии избыточных административных функций, которые можно сократить путем централизации однотипных процедур.

19 апреля стало известно, каких специалистов больше всего не хватает в России. Выяснилось, что наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Ранее в Счетной палате рассказали о размере госдолга России.