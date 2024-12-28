В МИД РФ отреагировали на 15-й пакет санкций

В ответ на введение 15-го пакета санкций со стороны Европейского Союза Россия значительно расширяет перечень граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на свою территорию. Это касается, в частности, представителей силовых структур и организаций, которые оказывают военную помощь Киеву, пишет РИА Новости.

«В ответ на эти недружественные шаги со стороны стран Запада мы существенно увеличили список физических лиц из евроинститутов и стран - членов ЕС, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд в Россию», – говорится в сообщении министерства.

В список вошли представители силовых ведомств, а также сотрудники государственных и частных организаций стран ЕС, которые были вовлечены в военную помощь Украине. Кроме того, туда добавлены лица, работающие в евроструктурах и государственных органах стран ЕС, которые участвуют в преследовании российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», а также в создании «трибунала» против российского руководства и выступающих за конфискацию российских государственных активов или использование полученных прибыли в интересах Киева.

В список также попали те, кто отвечал за введение санкций против России и пытался подорвать отношения страны с другими государствами, а также гражданские активисты, представители научного сообщества и депутаты стран ЕС и Европейского парламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.

До этого РФ в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

Ранее российский посол рассказал, как Запад сам себе вредит санкциями.