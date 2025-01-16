Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты

Украина намерена отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам Европейского союза (ЕС), заявила заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Об этом сообщает «Обозреватель».

Она подчеркнула, что это необходимо сделать, если Украина хочет стать частью Евросоюза, иметь доступ к его рынкам в качестве экспортера и импортера. Поэтому следует иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций.

Замглавы Нацбанка не стала уточнять конкретных сроков перехода. Она добавила, что сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара.

3 января сообщалось, что Национальный банк Украины продал на валютном рынке в декабре 2024 года рекордные $5,3 млрд.

Согласно данным киевского экономиста Алексея Куща, Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В декабре 2024 года Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей. Кредитные организации обязаны представить отчет по каждой индивидуальной операции для «анализа платежных операций». Начиная с 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

Ранее курс гривны достиг исторического минимума.