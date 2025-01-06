Курс гривны достиг исторического минимума

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 6 января, установил курс доллара по отношению к гривне на исторический максимум. Информация опубликована на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 января составлял 42,088 гривны за доллар, а на 7 января он вырос до 42,195.

С конца июля 2022 года Нацбанк Украины держал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар, но в октябре 2023 года принял решение отменить фиксированный курс и перейти к гибкому. С декабря 2023 года гривна начала слабеть.

До этого стало известно, что жители Украины в прошедшем 2024 году купили наличной валюты на $12,22 млрд больше, чем продали. По статистике регулятора, в прошлом году украинцы приобрели иностранной валюты более чем на $30,7 млрд. За 2024 год жители страны продали $18,5 млрд, говорится в публикации. Сумма приобретенной валюты увеличилась на треть (33,5%) по сравнению с 2023 годом.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.