Национальный банк Украины (НБУ) ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на киевского экономиста Алексея Куща.

По данным издания, с марта текущего года валютные резервы НБУ начали сокращаться. На данный момент их объем составляет почти $38 млрд. За период с марта по июнь общая потеря достигла около $5 млрд или 11%.

«Валютные интервенции НБУ снова вышли на пики: сейчас резервы «жгут» почти так, как и летом 2022 и в конце 2023 - приблизительно по $3 млрд ежемесячно», — сказал Кущ.

Как отмечает издание, несмотря на усилия НБУ, Министерство финансов Украины заинтересовано в дальнейшем ослаблении национальной валюты. Для удержания дефицита бюджета в запланированных рамках ведомству необходим курс 45 гривен за $1.

По мнению Куща, противоречие между желаемыми курсами для НБУ (40 гривен за $1) и Минфина (45 гривен за $1) может привести к установлению компромиссного курса в диапазоне 41-43 гривны за $1.

Издание подчеркнуло, что способность НБУ удерживать курс гривны напрямую зависит от внешней помощи западных партнеров. В случае уменьшения или задержки поступления такой поддержки возможно падение курса до 45 гривен за $1.

В начале июля стало известно, что бюджетный план Украины на 2025-2027 годы предполагает значительное сокращение финансовой поддержки Западом и дальнейшее обесценивание гривны. Согласно опубликованной депутатом Ярославом Железняком бюджетной декларации, Киев ожидает снижение грантов и кредитов от западных стран с 1,53 трлн гривен ($37,8 млрд) в 2025 году до 786,5 млрд гривен ($19,4 млрд) в 2027 году, а также девальвацию гривны с 45 до 46,4 гривен за доллар.

Ранее мэр одного из украинских городов заявил о желании Киева «ограбить» регионы.