Нацбанк Украины продал рекордные $5,3 млрд

Национальный банк Украины продал на валютном рынке в декабре 2024 года рекордные $5,3 млрд. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные отчета регулятора.

«Нацбанк Украины установил рекорд по объему проданного доллара из своих золотовалютных резервов. <...> Он выбросил на межбанк для поддержания стабильности гривны сразу $5,3 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время кризиса в 2014 году пиковые валютные продажи были зафиксированы на уровне $3,2 млрд.

Ранее курс украинской валюты достиг рекордного минимума в 42,03 гривны за доллар.

Согласно данным киевского экономиста Алексея Куща, Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В декабре 2024 года Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей. Кредитные организации обязаны представить отчет по каждой индивидуальной операции для «анализа платежных операций». Начиная с 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.