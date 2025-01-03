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Нацбанк Украины продал рекордные $5,3 млрд

Нацбанк Украины продал на валютном рынке в декабре рекордные $5,3 млрд
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Национальный банк Украины продал на валютном рынке в декабре 2024 года рекордные $5,3 млрд. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные отчета регулятора.

«Нацбанк Украины установил рекорд по объему проданного доллара из своих золотовалютных резервов. <...> Он выбросил на межбанк для поддержания стабильности гривны сразу $5,3 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время кризиса в 2014 году пиковые валютные продажи были зафиксированы на уровне $3,2 млрд.

Ранее курс украинской валюты достиг рекордного минимума в 42,03 гривны за доллар.

Согласно данным киевского экономиста Алексея Куща, Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В декабре 2024 года Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей. Кредитные организации обязаны представить отчет по каждой индивидуальной операции для «анализа платежных операций». Начиная с 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.

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