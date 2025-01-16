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Россия усилит страховую защиту компаний на зарубежных рынках

РБК: Россия усилит страхование экспортеров на зарубежных рынках
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Shutterstock/Avigator Fortuner

В России по поручению президента Владимира Путина разработают дополнительные меры по повышению уровня страховой защиты компаний, которые работают на зарубежных рынках, с высоким уровнем риска. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

Разработкой мер займутся правительство России и акционерное общество «Российский экспортный центр» вместе с заинтересованными компаниями, отмечает издание. Их необходимо подготовить до 14 марта 2025 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, Минпромторг РФ и генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина.

Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина в беседе с РБК уточнила, что к рынкам с высоким уровнем риска можно отнести рынки недружественных стран, а также рынки других стран, где при расчетах используются в основном доллар США и евро.

«Результатом разработки и внедрения указанных мер может стать, к примеру, создание некоего нового обязательного вида страхования экспортных операций и расчетов, что коснется уже всей страховой отрасли», — добавила Хайруллина.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Представители администрации американского президента Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.

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