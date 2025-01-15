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Цены на перевозку нефти в мире резко выросли из-за США

Reuters: цена транспортировки нефти резко выросла после ввода США новых санкций
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AP

Цены на перевозку нефти по всему миру резко выросли на фоне новых санкций Соединенных Штатов в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что трейдеры в срочном порядке бронируют танкеры для поставок в Индию и Китай. Сами китайские и индийские НПЗ ищут новые источники поставок, чтобы их не затронули санкции США в отношении российской нефти.

Один из собеседников Reuters сообщил, что ставка на маршруте Ближний Восток — Китай с 10 января подскочила на 39% и достигла $37,8 тыс. Это является самым высоким показателем с октября прошлого года. По информации S&P Global Commodity Insights, фрахтовые ставки для танкеров Aframax, которые перевозят нефть марки ESPO из порта Козьмино в Северный Китай, 13 января подорожали более чем вдвое и составили $3,5 млн. Источники агентства отмечают, что судовладельцы запрашивают огромные премии на китайском маршруте.

Накануне Bloomberg сообщил, что китайские нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы ожидают перебоев с поставками нефти из-за санкций против России и Ирана, поэтому решили срочно закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.

Ранее были названы последствия санкций США против российской нефти.

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