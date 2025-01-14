Экономист объяснила, от чего будет зависеть курс рубля в 2025 году

Экономист Гогаладзе: курс рубля в 2025 году будет зависеть от цен на нефть

В 2025 году на курс доллара по отношению к рублю окажет влияние группа факторов, главный из которых — цены на нефть. Об этом в интервью РИАМО сообщила экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Если [избранный президент США Дональд] Трамп в США вернется к политике увеличения добычи нефти и «включит бензоколонку», то нефть может подешеветь из-за роста предложения на рынке. Это сразу ослабит позиции рубля. Падение цен на нефть — это всегда удар по российскому бюджету», — отметила Гогаладзе.

Она добавила, что новый пакет санкций США против РФ также может повлиять на курс рубля.

Согласно прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, в феврале курс доллара будет ниже 100 рублей, евро — 103-104 рубля, юаня — 13 рублей.

При этом он допустил всплески волатильности курсов валют на фоне инаугурации Трампа 20 января и его первых заявлений, а также решений по геополитической и экономической повестке.

Ранее россиянам объяснили, как действовать в случае резкого скачка курса доллара.