Центробанк сообщил о снижении международных резервов России в декабре

ЦБ: международные резервы России в декабре снизились на 1,2%, до $609,068 млрд

Международные резервы России по состоянию на 1 января 2025 года составили $609,068 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

Отмечается, что такой показатель на 1,2% или на $7,418 млрд ниже, чем в начале декабря.

По состоянию на 1 января 2024 года международные резервы России составляли $598,592 млрд.

2 января агентство РИА Новости со ссылкой на данные нацбанков 100 стран мира сообщало, что Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Так, по итогам сентября международные активы мировых центробанков составили в общей сложности $14,3 трлн против $12,9 трлн год назад. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, увеличивший свои резервы на $263,3 млрд. На втором месте — Швейцария с ростом на $131,9 млрд, замкнула тройку лидеров Индия — $118,1 млрд.

Согласно прогнозу главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, экономика России в 2025 году вырастет на 1,5%, что будет говорить о ее «мягкой посадке». По его словам, в финансируемых из бюджета секторах или вовсе не зависящих от кредитования — будет наблюдаться существенный рост.

Ранее доля доллара в мировых резервах обновила минимум за 30 лет.