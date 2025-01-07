Стало известно, на сколько может вырасти экономика России в 2025 году

Экономика России в 2025 году вырастет на 1,5%, что будет говорить о ее «мягкой посадке», рассказал агентству РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, в финансируемых из бюджета секторах или вовсе не зависящих от кредитования — будет наблюдаться существенный рост. В то же время отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение, подчеркнул Табах.

Например, как отметил экономист, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта. Одновременно, по его словам, произойдет снижение инфляции и ключевой ставки Банка России.

Во вторник интернет-издание РБК со ссылкой на сообщения аналитиков написало, что российский Центробанк может повысить ключевую ставку к концу 2025 года до 23%, но может и снизить до 13%.

На этой неделе Табах сообщал, что классическая стагфляция в России в настоящее время невозможна из-за низких показателей безработицы в стране.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.