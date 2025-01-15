Посол объяснил напряженность в отношениях между Китаем и США

Посол США в КНР рассказал о напряженном моменте между Пекином и Вашингтоном

Инцидент, когда над территорией Соединенных Штатов в 2023 году был сбит китайский аэростат, стал самым напряженным моментом в отношениях США и Китая. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, передает The Wall Street Journal.

«После этого китайцы отказались говорить с нами по каналам связи для высокопоставленных чиновников», — заявил он.

По словам посла, инцидент произошел с воздушным шаром, который использовался китайской разведкой. Когда воздушное судно пересекло Канаду и сухопутную часть США, его сбили над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. После этого власти КНР говорили, что аэростат использовался для метеорологических исследований и имел гражданское назначение.

До этого будущий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню после прихода к власти. По его словам, Трамп намерен далее укреплять альянсы Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая.