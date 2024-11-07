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Лавров рассказал о предложениях России по строительству АЭС в Казахстане

Лавров: Россия внесла предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане

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МИД РФ/РИА Новости

Российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики», — заявил он.

По словам дипломата, компания «Росатом» готова помочь Казахстану в рамках сотрудничества стран. Помимо этого, российская сторона готова сотрудничать с агентствами и структурами сторонних государств.

В начале октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что нефтяные доходы российского бюджета в сентябре показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на энергоносители.

В прошлом месяце российский бюджет получил от нефтяной отрасли 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд), что на 4% больше, чем в 2023 году. Рост был зафиксирован на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году.

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