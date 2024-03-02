Поток россиян во Вьетнам вырос в полтора раза

Поток российских туристов во Вьетнам вырос в полтора раза в первый месяц после возобновления прямых рейсов из Москвы в Хошимин. Об этом сообщает РБК.

За два месяца 2024 года граждане России посетили Вьетнам 38,6 тысячи раз, что на 58,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,3 тысячи).

Февраль 2024 года стал первым месяцем, когда после четырехлетнего перерыва возобновились прямые рейсы во Вьетнам из Москвы.

До этого глава министерства туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон заявила, что Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в страну туристов. По словам Вангсупхакиткосон, за первые семь недель текущего года Таиланд посетили 347 847 российских туристов. Россия заняла третье место по числу туристических заездов в Таиланд, уступая только Китаю и Малайзии. На четвертом и пятом местах находятся Южная Корея и Индия.

Ранее Росавиация раскрыла список стран, куда планируется возобновить полеты.