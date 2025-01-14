Россия и Вьетнам увеличат число взаимных авиарейсов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Решение было принято во время визита делегации Российской Федерации в эту страну Азии. Полеты также будут осуществлять авиакомпании Вьетнама.

Уточняется, что для этих целей перевозчиками будут установлены специальные тарифы. Кроме того, будут приняты и другие меры для повышения туристического обмена между странами.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. Министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес сообщила, что к следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю.

Мадуро также подчеркнул привлекательность России как туристического направления, отметив, что она является «братской страной». Президент Венесуэлы рассказал о недавней поездке в Казань, третий по численности населения город России, который сохранил множество прекрасных архитектурных памятников.

Ранее в Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.