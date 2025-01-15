Индия нарастила импорт овощей из РФ в 20 раз

Индия за 2024 год нарастила импорт овощей из РФ в 20 раз

Индия за 2024 год нарастила импорт овощей из РФ в 20 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

За период с января по октябрь 2024 года Индия закупила у РФ овощи и корнеплоды стоимостью $435,4 млн. Только в октябре 2024 года импорт овощей из РФ составил $17,1 млн, что в 4,9 раза больше, чем годом ранее. В этом месяце большая часть индийских закупок в РФ приходится на горох, нут и чечевицу — на них пришлось почти 100% индийского импорта овощей и корнеплодов из РФ.

До этого сообщалось, что 90% торговли с Индией ведется в национальных и альтернативных валютах. Объем торговли между двумя странами уже приблизился к $60 млрд, при этом потенциал ее расширения еще не исчерпан.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова нарастить поставки нефти и удобрений в Индию.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия заключат сделку на поставку РЛС на $4 млрд.