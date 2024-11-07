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Путин заявил о готовности нарастить торговлю с Индией по ряду направлений

Путин: Россия готова нарастить поставки нефти и удобрений в Индию

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Россия готова нарастить поставки нефти и удобрений в Индию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Валдайском форуме, передает РИА Новости.

«Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти — поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок сжиженного природного газа», — заявил российский лидер.

Отмечается, что 35% индийского импорта нефти приходится на Россию.

Также Путин сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал ему об острой потребности индийских фермеров в увеличении поставок удобрений.

«Мы это сделали и готовы наращивать, имея в виду потребности индийского сельского хозяйства», — заявил президент РФ.

По словам российского лидера, сейчас объем торговли между двумя странами приблизился к $60 млрд, при этом потенциал расширения двусторонней торговли еще не исчерпан.

До этого Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля. Эти страны являются основными покупателями этого вида топлива у РФ. Индия снизила закупки на 23% год к году, до 20,1 млн тонн, а Турция — на 35%, до 15,3 млн тонн.

Ранее Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией.

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