Раскрыт объем инвестиций, привлеченных в экономику Крыма

Хуснуллин: в экономику Крыма с 2021 года привлекли 674 млн рублей инвестиций

С 2021 года в экономику Крыма и Севастополя привлекли 674 млн рублей частных инвестиций. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию двух регионов сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Он заявил на этом заседании, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, что глава государства в 2021 году поручил привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн рублей частных инвестиций к 2026 году.

«Cегодня можно сказать, что, по данным Росстата, за прошедшее время 674 млрд инвестиций уже привлечено», — сказал Хуснуллин.

На том же совещании Путин поддержал предложение продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Эту инициативу выдвинул Хуснуллин.

13 января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крым зашли около 85% крупных российских компаний. По его словам, в экономику региона также вкладываются иностранные инвесторы.

Ранее Путин заявил об уникальности Крыма.