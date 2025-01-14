Глава ВТБ ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не знает, будет ли повышаться ключевая ставка, но понижаться она особо не будет. Костин предложил «пока пожить в этой реалии».

До этого главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центрального банка (в виде дальнейшего повышения ключевой ставки) являются главными рисками для российской экономики в 2025 году.

ЦБ на последнем в 2024 году заседании 20 декабря вопреки прогнозам сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экономисты и финансовые аналитики назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Эксперты отметили, что ставки по депозитам останутся в диапазоне 21-25%, по ипотеке — превысят 29%. Что будет дальше с ключевой ставкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, на сколько может вырасти экономика России в 2025 году.