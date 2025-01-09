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Названы главные риски для российской экономики в 2025 году

Аналитик Табах предупредил об опасности цепной реакции в экономике России
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Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центрального банка (в виде дальнейшего повышения ключевой ставки) являются главными рисками для российской экономики в 2025 году. Такое мнение высказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с агентством РИА Новости.

По его словам, если избранный президент США Дональд Трамп начнет торговые войны, российские экспортеры окажутся в числе пострадавших. Поскольку экономика России ориентирована на экспорт, то новый удар вместе с предполагаемым ужесточением санкционной политики может привести к цепной реакции падения объемов продаж товаров за границу.

По мнению Табаха, регулятор может повысить в феврале ключевую ставку при усилении негативных тенденций в сфере кредитования и росте инфляции.

20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Ранее стало известно, на сколько может вырасти экономика России в 2025 году.

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