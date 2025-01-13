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Байден заявил, что Америка будет определять развитие мировой экономики на десятилетия

Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия
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Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты должны определять развитие мировой экономики на десятки лет вперед. Об этом, ссылаясь на президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Глава государства, выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, заявил, что Китай стремится быть лидером в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. По его мнению, КНР планирует захват глобального рынка.

В связи с этим Байден подчеркнул, что Вашингтон должен одержать победу над Пекином в этом соперничестве. Президент отметил, что именно США будут определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед.

13 января Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую.

7 января РИА Новости сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Китаем.

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