В Белом доме заявили, что США не хотят войны с Китаем

США не хотят войны с Китаем, в связи с чем страны смогли сохранить стабильность в двусторонних отношениях. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Последнее, чего хотят американцы, — это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом», — сказал советник.

Салливан добавил, что за время президентского срока Джо Байдена США смогли стать сильнее в конкуренции с Китаем. По его словам, это стало показателем успеха выбранной стратегии администрации Белого дома.

11 января первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США модернизируют свои вооруженные силы, чтобы добиться военного превосходства над Китаем. По ее мнению Хикс, Штаты уже «сохраняют значительное превосходство во многих областях по сравнению с КНР и Россией».

Ранее в Пентагоне заявили, что в войне с Китаем США смогут победить.