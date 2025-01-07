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Трамп сформировал команду из «ястребов» для сдерживания Китая

РИА Новости: Трамп сформировал команду ястребов для сдерживания Китая
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Yuki Iwamura/AP

Избранный президент США Дональд Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, доступном РИА Новости.

В документе говорится, что основной задачей китайского руководства в 2025 году станет обеспечение внутренней стабильности для поддержания экономического развития на фоне растущего внешнего давления. Авторы доклада указывают, что назначение антикитайских специалистов в команду Трампа после победы на выборах в конце 2024 года вряд ли оставляет сомнения в намерении ужесточить политику в отношении КНР.

Кроме того, политика новой американской администрации может не только нанести непосредственный ущерб китайской экономике, но и повлиять на внутренний потребительский рынок, вызывая панику и неуверенность среди потребителей.

Конгресс 6 января объявил Трампа победителем выборов в США.

Ранее доллар США начал падать после заявления Трампа.

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