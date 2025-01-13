Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что благодаря усилиям его администрации Китай более не сможет обогнать США по экономическим показателям. Об этом он сказал в своей заключительной внешнеполитической речи в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Эксперты предсказывали, что экономика Китая превзойдет нашу к 2030 году или скоро после этого, но мы это опровергли. Мы инвестировали в себя, защитили работников и технологии, и при текущем курсе Китай никогда нас не обгонит», — отметил Байден.

Он также подчеркнул, что стратегическая позиция США в конкуренции с Китаем значительно улучшилась за время его президентства, а альянсы стали крепче. Байден отметил, что США не только сохранили, но и укрепили лидерство во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологиях и экономике. Все это были достигнуто якобы без вовлечения страны в новые военные конфликты.

7 января РИА Новости писало, что избранный президент США Дональд Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста.