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Байден заявил, что китайская экономика никогда не превзойдет американскую

Байден пообещал, что экономика Китая никогда не превзойдет экономику США
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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что благодаря усилиям его администрации Китай более не сможет обогнать США по экономическим показателям. Об этом он сказал в своей заключительной внешнеполитической речи в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Эксперты предсказывали, что экономика Китая превзойдет нашу к 2030 году или скоро после этого, но мы это опровергли. Мы инвестировали в себя, защитили работников и технологии, и при текущем курсе Китай никогда нас не обгонит», — отметил Байден.

Он также подчеркнул, что стратегическая позиция США в конкуренции с Китаем значительно улучшилась за время его президентства, а альянсы стали крепче. Байден отметил, что США не только сохранили, но и укрепили лидерство во всех ключевых областях: дипломатии, военной мощи, технологиях и экономике. Все это были достигнуто якобы без вовлечения страны в новые военные конфликты.

7 января РИА Новости писало, что избранный президент США Дональд Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин впал в ярость из-за слов экономиста.

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