В ГД предложили распределять доходы от ресурсов между россиянами

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова, член Комитета по государственному строительству и законодательству предложила создать Фонд социальной справедливости, с помощью которого часть доходов от продажи полезных ископаемых будет распределяться между россиянами. Соответствующий законопроект Глазкова внесла на рассмотрение в Госдуму.

В случае, если законопроект будет принят, то с 1 января 2026 года в стране начнет функционировать новая организация, ежегодный вклад в бюджет которой составит 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В соответствии с законопроектом, каждые три месяца граждане РФ смогут получать часть доходов от продажи энергоресурсов за рубеж. Право на получение выплат получат россияне с трудовым стажем более 15 лет. Для этого будут открыты счета в банках, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. За деятельностью Фонда будет следить наблюдательный совет.

До этого министр финансов Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ подготовило около 900 поправок в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предлагается перераспределить порядка ₽7 трлн.

Ранее сообщалось, что правительство не будет использовать ФНБ для покрытия расходов.