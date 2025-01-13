В Совфеде подготовили меры защиты граждан от мошенников

Сенаторы подготовили законопроекты для защиты граждан от финансовых мошенников. Об этом заявил председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан, получателей финансовых услуг. Это и продолжение мер по борьбе с мошенниками», — сказала она.

По словам Матвиенко, «целый серьезный пакет» проектов будет продвигаться для гарантированной защиты россиян, которые получают финансовые услуги.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россияне в прошлом году потеряли 250-300 млрд рублей из-за действий обманщиков. Он отметил, что в настоящее время рано давать прогноз по объему хищений, так как ситуация будет зависеть от эффективности координации работы властей и бизнеса по противодействию мошенничеству. 10 января Кузнецов заявил, что в России обнаружили 10 финансовых пирамид, организаторы которых предлагают оформить на себя кредит.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались дозвониться жителю Татарстана почти 13 тысяч раз за январские праздники.