В Сбербанке рассказали, сколько мошенники похитили у россиян в 2024 году

Сбербанк: мошенники в 2024 году украли у россиян 250-300 млрд рублей

Россияне в 2024 году лишились 250-300 млрд рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что пока рано давать прогноз по объему хищений на текущий год, поскольку ситуация будет зависеть от эффективности координации работы государства и бизнеса по противодействию мошенничеству. Позитивные предпосылки в этом направлении уже есть, отметил Кузнецов.

«Это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу», — сказал он.

Если все эти инициативы будут реализованы, то сумма хищений может снизиться, добавил зампред правления Сбербанка.

10 января Кузнецов заявил, что в России обнаружили 10 финансовых пирамид, организаторы которых предлагают потенциальным жертвам оформить на себя кредит. У Сбербанка уже есть данные о 2,3 тыс. россиян, пострадавших от подобного мошенничества, отметил он.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете услуг IP-телефонии. В правительстве подчеркивают, что ограничения никак не повлияют на обычных пользователей телефонной связи или интернет-мессенджеров. Меры приняты на фоне растущего числа случаев телефонного мошенничества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мошенники пытались дозвониться жителю Татарстана почти 13 тысяч раз за январские праздники.