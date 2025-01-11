Мошенники пытались дозвониться жителю Татарстана почти 13 тысяч раз за январские праздники

В компании МТС выявили самых настойчивых телефонных мошенников, которые почти 13 тысяч раз пытались дозвониться до одного россиянина на январских праздниках. Об этом сообщил РИА Новости директор сервиса «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом», — сказал он.

По его словам, всего в течение январских праздников «Защитник» не пропустил 24 миллиона нежелательных звонков, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

До этого МВД России запустило анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников. Найти Telegram-бота граждане могут по юзернейму @cyberpolicerus_bot. Бот предлагает пользователям выбрать подходящую ситуацию: взлом аккаунта в «Госуслугах» или соцсетях, перевод денег мошенникам или обнаружение личных данных в интернете. В зависимости от выбора бот предоставит инструкции по дальнейшим действиям.

В МВД подчеркнули, что Telegram-бот предназначен для информирования и оказания помощи, а не для подачи заявления о преступлениях. Если граждане стали жертвой мошенничества, им следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции.

Ранее в МВД рассказали о том, как телефонные мошенники запугивают жертв.