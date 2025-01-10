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В Сбере рассказали о выявлении 10 кредитных финансовых пирамид

РИА: в России выявили 10 финансовых пирамид, пострадали 2,3 тысячи человек
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В России обнаружили 10 финансовых пирамид, организаторы которых предлагают потенциальным жертвам оформить на себя кредит. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2,3 тысячи пострадавших от подобного мошенничества», — сообщил Кузнецов.

Он также объяснил суть мошеннической схемы: россиян убеждают брать кредиты на свое имя, обещая за это определенную награду. Большую часть денег граждане перечисляют преступникам, которые оставляют малую сумму заемщикам и каждый месяц в течение некоторого времени направляют им деньги для погашения кредита, чтобы жертва не сразу забила тревогу.

Несколько раз повторив трюк с оформлением кредита, мошенники резко перестают выходить на связь.

По словам Кузнецова, Сбер сумел спасти от действий преступников порядка 1,6 млрд рублей, принадлежащих клиентам.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете услуг IP-телефонии. В правительстве подчеркивают, что ограничения никак не повлияют на обычных пользователей телефонной связи или интернет-мессенджеров. Меры приняты на фоне растущего числа случаев телефонного мошенничества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где мошенники украли у женщины более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком.

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