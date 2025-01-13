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Стало известно, сколько рыбы выловили в России в 2024 году

Росрыболовство: вылов рыбы в России по итогам 2024 года снизился на 8%
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Emilio Morenatti/AP

В России по итогам 2024 года вылов рыбы снизился на 8% относительно показателя 2023 года, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Росрыболовства.

Как уточняют в агентстве, за прошедший год на территории России выловили почти 4 млн 883 тысяч тонн рыбы и других водных биоресурсов. На Дальнем Востоке улов оказался меньше на 7,7% (3 млн 697 тонн). Преимущественно в регионе добывали минтай (1 млн 943 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), сельдь — 450,4 тысячи тонн.

Также горбуши удалось выловить в объеме 136,2 тысячи тонн, кеты — 54,6 тысячи тонн, нерки — 35,9 тысячи тонн.

В понедельник в пресс-службе Рыбного союза сообщили, что импорт устриц в Россию вырос по итогам января — сентября 2024 года в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2023 года, до 434 тонн.

В первой половине октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что цены на рыбную продукцию оказались весьма высоки, что делает такие товары недоступными для большинства граждан РФ.

Ранее были названы стереотипы, мешающие россиянам чаще включать рыбу в рацион.

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