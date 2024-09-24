Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы стереотипы, мешающие россиянам чаще включать рыбу в рацион

Врач Братусь: красная рыба не является самой полезной для человека

close
Shutterstock/Nadiia Loboda

Россияне часто не употребляют достаточное количество рыбы, как показал опрос СберМаркетинга. По данным опроса, включить больше рыбы в рацион россиянам мешают некоторые стереотипы. Один из них говорит о том, что красная рыба – самая полезная, а замороженная – несвежая.

Исследование проходило в несколько этапов. Качественный этап состоял из 26 глубинных интервью россиян в 8 регионах России, как близких, так и далеких от вылова рыбы. Количественный этап представлял собой 1806 онлайн-интервью с жителями городов, где проживает более 100 тыс. человек.

Так, большинство россиян (96%) покупают рыбу хотя бы раз в год, лишь 38% включают ее в свой рацион каждую неделю. Один из важных факторов: отсутствие достаточных знаний о рыбе формирует барьер. Потребитель не хочет рисковать, поэтому часто выбирает более «прозрачные» варианты, которые не требуют дополнительных знаний.

Так, среди россиян распространен миф о том, что красная рыба – самая полезная, замороженная рыба – несвежая и не обладает полезными свойствами.

«Если говорить о пользе конкретного вида рыбы, то нельзя сказать, что какая-то полезнее другой. Например, лосось богат омега-3 жирными кислотами, а скумбрия и другие виды рыбы являются ценными источниками витаминов и микроэлементов, которые также необходимы человеку. Замороженная рыба тоже не может быть включена в перечень неполезной, современные методы шоковой заморозки позволяют сохранить первозданную свежесть и питательную ценность рыбы», – рассказал врач-терапевт в клинике персональной медицины La Salute Михаил Братусь, оценивший исследование СберМаркетинга.

Ранее врач назвала неработающие способы борьбы с перееданием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами