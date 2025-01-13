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Россия нарастила закупки одного деликатеса

Рыбный союз: поставки устриц в Россию выросли в 2,3 раза в январе — сентябре
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Depositphotos

Импорт устриц в Россию вырос по итогам января — сентября 2024 года в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2023 года, до 434 т, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра Рыбного союза.

Россия потратила на закупки этого деликатеса в общей сложности $4,1 млн. Достигнутый результат оказался максимальным за шесть лет, уточнили эксперты.

Главным поставщиком этого деликатеса на российский рынок стал Китай. Из этой азиатской страны завезли в общей сложности 260 тонн устриц. В годовом выражении показатель увеличился в 20 раз. Вторым по значимости поставщиком оказались Намибия (120 тонн, +25% год к году) и Марокко (45 тонн, -15%), заключили в Рыбном союзе.

Весной глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что производство ценных морепродуктов (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в России с 2018 года выросло в пять раз, до 84 тыс. тонн. Среди причин роста производства он называл санкции.

По его словам, доля отечественных устриц на местном рынке достигала 70%. Их выращивают в Азово-Черноморском бассейне или на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что по всей территории США распространились опасные устрицы.

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