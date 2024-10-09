Матвиенко пожаловалась на высокие цены на рыбу в России

В настоящее время цены на рыбную продукцию весьма высоки, что делает такие товары недоступными для большинства граждан РФ, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — отметила спикер Совфеда.

Она рассказала, что за год стоимость горбуши на Дальнем Востоке выросла с 152 до 270 рублей за килограмм. Также Матвиенко поразил рост цен на белую рыбу, которая ранее считалась более дешевой: так, стоимость филе трески теперь местами достигает 2 тысяч рублей за кило.

По мнению спикера, увеличение стоимости рыбы говорит о росте нагрузки на предприятия отрасли. Она призвала Минсельхоз и ФАС проанализировать ситуацию. Также Матвиенко отметила необходимость соблюдать баланс в решениях в рыбной отрасли, чтобы они не стали «удавкой» для бизнеса.

8 октября председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что красная икра к октябрю выросла в цене на 25%, ближе к Новому году прогнозируется скачок стоимости еще на 10%. По его словам, это связано в первую очередь с низким уловом – в этом году рыболовы поймали на 100 тыс. тонн меньше рыбы, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что добыча лосося в России может стать рекордно низкой в 2024 году.