Названы последствия санкций США против российской нефти

Ужесточение ограничительных мер со стороны США в отношении российского нефтяного сектора ограничит поставки нефти в Китай и Индию со стороны России, и, как следствие, нефтеперерабатывающие заводы в этих странах будут вынуждены получать больше углеводородов с Ближнего Востока, из Африки и Америки, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение аналитика французской компании Kpler Мэтта Райта.

По его словам, в итоге такое перераспределение рынка значительно сократит флот судов, доступных для транспортировки нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту ставок фрахта.

В понедельник стало известно, что Индия откажется от взаимодействия с нефтяными танкерами, на которые США распространили санкции из-за их причастности к перевозке грузов для России.

В тот же день Bloomberg написал, что попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее в Венгрии назвали последствия новых санкций США против России.