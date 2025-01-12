В Венгрии назвали последствия новых санкций США против России

Сийярто: новые санкции США против РФ могут вызвать рост цен на топливо в Европе

Венгрия опасается, что новые санкции Соединенных Штатов против российского энергосектора могут негативно отразиться на стоимости топлива в европейских странах. Об этом в своем обращении, транслировавшемся в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот пакет снова создает для Центральной Европы вызовы. Санкции <...> могут привести к серьезному повышению цен на топливо», — сказал министр.

По мнению Сийярто, санкции против одной только «Нефтяной индустрии Сербии» могут привести к нехватке нефти на рынке Европы. В связи с этим венгерские власти будут вести переговоры о минимизации влияния американских ограничений на цены, заключил глава МИД Венгрии.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», »Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков.