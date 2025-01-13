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Назван регион, куда россияне стали чаще путешествовать

Ведомости: россияне стали больше путешествовать в Европу
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Россияне бронировали авиабилеты в страны Европы в 2024 году чаще на 8%, чем в 2023 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса OneTwoTrip.

Как отметила представитель сервиса Елена Шелехова, доля этих направлений в общем количестве зарубежных заказов выросла на 1 п. п. до 13%.

Рост интереса россиян к путешествия в Европу подтверждают аналитики МТС Travel. В компании подсчитали, что количество поездок российских туристов в европейские страны с 1 января по 20 декабря 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 7%.

На прошлой неделе в OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. По итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Во второй половине декабря в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) представили данные, согласно которым количество поездок россиян в 2024 году в общей сложности (и организованными группами, и организованные самостоятельно) может составить более 100 млн.

Ранее был назван самый дорогой тур из России на заграничный курорт в 2024 году.

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