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Назван самый дорогой тур из России на заграничный курорт в 2024 году

Тур на Мальдивы из России за 59 млн рублей стал самым дорогим в 2024 году
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diamond_april/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отдых на Мальдивах за 59 млн рублей стал самым дорогим туром в 2024 году с вылетом из России, сообщила пресс-служба Российской ассоциации туроператоров (АТОР).

Эту поездку, уточняют в пресс-службе, забронировала семья из 16 человек на 21 ночь в пятизвездочный отель. На втором месте по стоимости оказался совмещенный тур Мальдивы — Эмираты за 35 млн рублей. Этот тур длительностью в 44 дня купили четыре туриста.

Третье место тоже занимают Мальдивы. Семья из шести человек пробрела тур в эту страну на 16 ночей за 31 млн рублей. Туристы проживали в отеле пять звезд и на вилле. В тур был включен трансфер на гидросамолете, luxury-яхта, услуги в аэропорту CIP Lounge и медстраховка.

В топ-10 самых дороги туристических поездок поездок входит отдых не только на Мальдивах, но и в Турции, Таиланде, Сейшелах, Японии и ОАЭ.

На этой неделе в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее было названо число россиян, посетивших Кубу в 2024 году.

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