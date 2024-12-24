Стало известно, сколько россияне путешествовали по стране в 2024 году

АТОР: турпоток по России в 2024 году вырос на 8%

Количество поездок россиян в 2024 году в общей сложности (и организованными группами, и организованные самостоятельно) может составить более 100 млн, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как рассказали в Ассоциации, рынок организованных туристических поездок по России умеренно рос в 2024 году — аналитики ожидают увеличение на 8% относительно 2023 года. В следующем году ожидается дальнейшее увеличение объема поездок внутри России.

По данным АТОР, чуть менее половины поездок с размещением в гостиницах и санаториях — около 40-43 млн — туристы в этом году совершили с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов. Три четверти из них пришлись на май — сентябрь.

Во вторник в Ассоциации туроператоров сообщили, что Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году.

На этой неделе вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил, что после крушения нефтяных танкеров в Черном море бронирования летних путевок в Анапу снизилось примерно на 30%. Он также добавил, что новогодние и рождественские туры пока никто из туристов не отменял.

Ранее было названо число зарубежных поездок россиян в 2024 году.